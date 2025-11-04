Benevento, ricordi Guilherme? È tra i possibili protagonisti di una impresa L'ex giallorosso veste la maglia del Mirassol, nella massima competizione brasiliana

C'è anche Guilherme tra i protagonisti di una vera e propria impresa che si sta registrando nel massimo campionato brasiliano. L'ex giallorosso, che ha vestito la maglia del Benevento in Serie A sotto la guida di De Zerbi, adesso milita nel Mirassol, formazione neopromossa che sta compiendo un miracolo.

La straordinaria stagione del Mirassol nella Serie A brasiliana

Il Mirassol è la migliore matricola in assoluto della storia del calcio brasiliano e, al momento, occupa il quarto posto in classifica, a sette giornate dalla fine dei giochi. Ciò significa che il Mirassol è in piena lotta per ottenere la qualificazione alla prestigiosa Copa Libertadores, competizione ambitissima in Sud America e che potrebbe essere paragonata, per capirne l'importanza per il calcio brasiliano e non solo, all'europea Champions League. Guilherme sta vivendo una stagione da sogno, dopo essere approdato ad agosto nel Mirassol in seguito all'esperienza vissuta ai cinesi del Changchun Yatai. A guidare la formazione brasiliana è Rafael Guanaes, tecnico conosciuto per aver cominciato ad allenare dopo aver tratto ispirazione dal famoso gioco di calcio manageriale, Football Manager. Guilherme incrocia le dita per ottenere una qualificazione che sarebbe straordinaria.