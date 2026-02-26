Celli carica il Catania: "Vincere a Salerno e poi accorciare sulla capolista" Il difensore etneo sa che la sua squadra affronta un momento decisivo della stagione

“Noi vogliamo vincere e faremo di tutto per portare a casa l’intera posta in palio” Lo dice Alesandro Celli, difensore del Catania prima della trasferta all'Arechi. “Mancano ancora undici giornate – aggiunge - e sarebbe prematuro dire che la Salernitana sia tagliata fuori per la corsa al secondo posto. Proprio per questo sarà una gara importante per noi. È un girone molto competitivo, la storia insegna che si possono perdere punti contro tutti e che a volte le sfide con le “piccole” valgono più degli scontri diretti”.

Poi Celli allarga il discorso alle altre squadre: “Questo girone ha tante squadre sullo stesso livello, chi dice che siamo i più forti forse prova a metterci maggiore pressione addosso. Io credo che Benevento e Salernitana, per organico, siano altrettanto competitive. La capolista può contare su gente come Maita e Scognamillo, sarà una bella lotta fino alla fine per aggiudicarsi la promozione senza passare dagli spareggi. Ribadisco quanto detto prima: ci sono molte formazioni attrezzate, l’insidia è sempre dietro l’angolo se non approcci nel modo giusto“.

Domenica all'Arechi sarà una sfida decisiva: “La Salernitana attraversa un momento difficile, ci sarà l’esordio del nuovo allenatore e la squadra si impegnerà al massimo per dare una svolta alla stagione. I calciatori si vorranno mettere in luce per stravolgere le gerarchie e conquistare una maglia da titolare. A prescindere da tutto sarà un match complicato”.

Celli viene sollecitato a fare un pronostico per questo Catania che affronta due trasferte consecutive a Salerno e poi a Benevento: “Personalmente non mi piace fare pronostici, l’importante è venire a Salerno e portare a casa la vittoria. Il raggiungimento dell’obiettivo passa anche dal successo all’Arechi, a maggior ragione perché dopo c’è lo scontro diretto col Benevento e vogliamo accorciare ulteriormente le distanze. In questi 180 minuti ci giochiamo tantissimo, siamo pronti“.

Intervista raccolta dalla "Città" di Salerno