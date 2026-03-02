Benevento, big match col Catania: si va verso il record stagionale Compreso gli abbonati siamo già oltre quota novemila presenze

Il big match prova già a regalarsi dei protagonisti. Sono i tifosi sugli spalti. Nel primo giorno di prevendita ci sono già numeri mai visti prima d'ora: 2.692 biglietti sono stati staccati per i beneventani, prevalentemente in Curva Sud. Ma anche i catanesi sono andati forte: stasera erano 1.273 i biglietti venduti in Curva Nord ospiti, che è molto vicino al sold out, considerato che i biglietti disponibili sono 1.399. Dunque al lunedì sera siamo già a quota 3.965 biglietti emessi. Considerato che a questi vanno aggiunti i 5.234 abbonati, si può dire che siamo già a quota 9.199. Che si vada verso il record stagionale è praticamente scontato. Sono numeri che una partita così merita e il momento del campionato sembra arrivare a proposito.

Considerato che ci sono ancora tre giorni per acquistare altri biglietti, si capisce come si vada molto vicini al tutto esaurito.