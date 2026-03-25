Imbriani a porte aperte, c'è Vigorito: Benevento pronto a tagliare il traguardo Squadra in condizione, rientrano Prisco e Tumminello. Mattinata di triangolari

Cancelli aperti all'Antistadio e giornata tiepida inondata di sole. Buona per una rimpatriata mattutina per chi ha un po' di tempo da scippare al proprio lavoro. Ottima ovviamente per il presidente Vigorito che non perde l'occasione per stare vicino alla sqiadra in un momento topico della stagione. Si avverte l'atmosfera dell'impresa da portare a termine e la presenza del patròn non può che stimolare ulteriormente i giallorossi a dare tutto per raggiungere il sospirato traguardo.

Quelle sfide all'ultimo tiro

Va detto che gli allenamenti della squadra giallorossa sono sempre divertenti, perchè c'è agonismo e perchè nella partitina finale nessuno ci sta a perdere. Si fa persino contesa sul secondo in più o in meno della sfida, del gol arrivato all'ultimo alito e della vittoria che ha arriso ad una squadra anziché all'altra.

Nel gruppo ci sono praticamente tutti, a bordo campo c'è persino Mehic, in pantaloncini e maglietta. Ma quello che maggiormente conta è la presenza di Tumminello e Prisco. I due grandi assenti della sfida di Monopoli sono regolarmente in campo per l'allenamento. E si danno da fare come è loro abitudine. Tumminello centrando i sette metri e mezzo della porta nella quale calcia, Prisco calamitando al meglio il pallone sul suo piedino sensibile.

Mattinata di triangolari

Sono in tanti nello spazio ristretto di un quarto di campo. E allora la scelta è quasi forzata: triangolare tra la squadra in maglia rossa, quelli con la pettorina blu e quelli con quella gialla. Partitine da cinque minuti, tirate come una sfida di campionato. Nessuno ci sta a perdere, Monticciolo gioca di cronometro e tiene i conti per quel che riguarda i gol. Il mitico “secondo” è molto meglio del Football Video Support, tiene a bada tutti senza l'ausilio delle telecamere. E si fa rispettare. Si segnano i gol necessari per decretare una squadra vincitrice. Alla fine esultano quelli con la pettorina gialla, guidati da capitan Maita e Tumminello. C'è da pagare dazio e tocca alle altre due squadre.

Al di là della goliardia, tutto si può dire tranne che la squadra non sia in condizione. Fisicamente i giallorossi stanno al meglio, pronti ad affrontare la sfida col Cosenza. Si possono fare dei nomi, ma sarebbe persino superfluo. Tumminello segna un gran gol, fa centro anche Kouan che domenica sarà l'ex della partita. Ci prova Scognamillo da lontano, Maita comanda da par suo. La squadra è pronta a raccogliere quello che s'è guadagnata in questa lunga kermesse. E non vuole più aspettare.