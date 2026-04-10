Benevento-Cavese, cresce ancora il numero di tagliandi venduti Nella giornata odierna sono stati sottoscritti 373 tagliandi di ingresso

1.739 biglieti staccati alle 18,55 di stasera. Una piccola flessione rispetto a ieri, ma il numero totale non è da buttar via. Nella giornata di oggi sono stati sottoscritti altri 373 biglietti e tutto sommato la “proiezione” porta ad una cifra comunque consistente, considerato che ci sono ancora tre giorni interi per completare le vendite.

Facciamo un po' di conti: ai 1.739 che hanno sottoscritto il biglietto di ingresso per Benevento-Cavese vanno aggiunti i 5.234 abbonati. Dunque sommando le due cifre siamo già a quota 6.973. Niente male se si considera che mancano ancora sabato, domenica e lunedì per rendere più cospicuo il numero finale di spettatori. D'altro canto anche stamattina si sono notete piccole file ai botteghini, che fanno intendere che c'è attesa per questa partita contro la Cavese. Oltre che la stessa partita a fare da cartina di tornasole c'è anche la manifestazione della Lega che premierà la squadra vincitrice del girone C di Serie C, ovvero il Benevento. Un momento di grande suggestione che anticipa di una settimana i festeggiamenti preparati dai tifosi contro il Cerignola.