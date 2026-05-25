Benevento, il ritiro sulle orme della scorsa stagione: Coppa il 9 agosto in casa Si affronterà una squadra di serie C indicata dalla Lega Pro. Se si passa si va a Firenze

L'idea è quella di ripercorrere la stessa strada della scorsa stagione. In tutti i sensi. Il presidente lo ha anticipato: “Il progetto è lo stesso”. Perchè cambiare, se tutto ha funzionato alla perfezione? Così anche il ritiro avrà le linee guida di quello della passata stagione. Ricordate? Lo chiamarono ritiro “itinerante”: si partì per l'Umbria il 30 luglio per le amichevoli con Latina, Ternana e Frosinone, ma la prima parte di ritiro fu svolto in città, con l'ausilio delle attrezzature che sono all'Imbriani.

Ritiro fuori a fine luglio

Mancano ancora i dettagli, ma presto saranno resi noti. Dare continuità ad un progetto passa anche per queste scelte. In quel periodo il caldo è dovunque e per un buon riposo in camera c'è comunque bisogno dell'aria condizionata. E comunque nella parte dedicata alle amichevoli, la squadra partirà per qualche località più fresca dove rifinire quella che sarà la preparazione precampionato.

Comunicate le date della Coppa Italia

Il primo turno preliminare sarà giocato domenica 9 agosto 2026. Il Benevento affronterà al Vigorito una delle quattro squadre di serie C indicate dalla Lega Pro (per la precisione quella indicata con la dizione "Seconda Serie C"). Vincendo andrebbe ad affrontare nei trentaduesimi la Fiorentina al Franchi. Nei sedicesimi, sempre vincendo, toverebbe una tra Pisa ed Empoli. Negli ottavi sarebbe addirittura sulla strada del Napoli.