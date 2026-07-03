Vigorito a Mastella: "Combatterai la tua battaglia da vero gladiatore" Il messaggio di solidarietà e vicinanza del presidente giallorosso al primo cittadino

Il presidente Oreste Vigorito ha voluto esprimere la sua solidarietà al Sindaco Clemente Mastella in un momento delicato per lui, che, commosso, ha rivelato di essere malato durante le celebrazioni della festività della Madonna delle Grazie. Lo stesso primo cittadino ha fatto sapere di avere ricevuto tanti attestati di vicinanza da parte della gente comune. Ovvio che anche la grande famiglia del Benevento Calcio esprimesse la sua solidarietà in questo momento al Sandaco. Questo il messaggio che il presidente Vigorito, a nome della società e della squadra, ha fatto pervenire al primo cittadino di Benevento.

“La famiglia del Benevento Calcio è vicina al sindaco Clemente Mastella in questo momento delicato per la sua salute. Il Sannio dà alla luce uomini forti, veri gladiatori, e il primo cittadino ne è la dimostrazione. Un uomo forte e determinato che riuscirà a combattere la sua battaglia. Noi faremo il tifo per il nostro Sindaco”

Oreste Vigorito