Tanti tifosi giallorossi ad Arezzo per spingere il Benevento alla vittoria Saranno 325 nonostante le difficoltà iniziali per la tessera del tifoso e la mancanza di carburante

Saranno tanti, nonostante qualche problema iniziale sul “riconoscimento” della tessera del tifoso da parte dell'agenzia che cura la vendita dei biglietti dell'Arezzo (la Ticket one, quella che aveva il Benevento lo scorso anno). Il dato finale è di 325 tifosi giallorossi che saranno presenti al “Città di Arezzo” per sostenere il Benevento in questa difficile trasferta toscana, con la speranza che la squadra di Floro Flores possa continuare la serie positiva di risultati. Un ottimo numero anche se Arezzo non è a due passi dal Sannio e le difficoltà di spostamento sono aumentate per via della carenza di carburante e dei vari scioperi in corso lungo lo stivale.

La tifoseria giallorossa vuole regalarsi un week end “normale” dedicato allo sport e alimentando la propria passione per lo sport e in particolare per la squadra giallorossa. Sperando di poter, sportivamente, cogliere un risultato positivo in casa degli ex Bucchi e Cutolo.