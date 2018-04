Under 16, pareggio tra Benevento e Crotone I giallorossi non riescono a sfruttare le numerose occasioni create. I play off si allontanano

Benevento – Crotone 1-1

Benevento (4-3-3): Guerra; Menichino, Montanino (28'st Coccia), Ciaravolo, Solimeno; Architravo (18'st Delli Carpini), De Rosa (43'st Romanelli), Alfieri (28'st Esposito); Delle Curti, Ferraro, Garofalo. A disp.: Romano, Bocchetti, Tortora, Buoaniuto, Verdi. All.: Formisano

Crotone (4-3-3): Sorrentino; Nicotera, Lucanto, Yacubiv, Casacchia A.; Manglaviti (33'st Manica), Basile (1'st Spanò), Casacchia F.; Vrenna (1'st Cataldi)(38'st Le Rose), Satriano (31'st Scarpelli), Tricoli (1'st Trotta). A disp.: Merola. All.: Scorza

Arbitro: Castellone di Napoli

Assistenti: Sorriso di Frattamaggiore e Bernardini di Napoli

Marcatori: 9'pt Delle Curti (B), 12'st Satriano (C )

Le formazioni under 16 di Benevento e Crotone si dividono la posta in palio. E' un risultato che rammarica molto i giallorossi, considerato che adesso il discorso relativo alla qualificazione ai play off si fa sempre più difficile. La truppa di Formisano è partita davvero bene, riuscendo dopo nove minuti di gioco a passare in vantaggio grazie a una conclusione al volo di Delle Curti su perfetto assist di Garofalo. Al 20' si è fatto vedere il Crotone con un colpo di testa di Satriano che è stato salvato sulla linea da Montanino. Al 31' una conclusione dal limite dello stesso attaccante rossoblu è stata fermata dal palo. Nonostante queste due sfuriate, il Benevento ha controllato al meglio la partita, non riuscendo a sfruttare due clamorose occasioni: al 39' un colpo di testa di Montanino ha sfiorato di pochissimo la porta difesa da Sorrentino. Un minuto dopo Ferraro ha spedito clamorosamente sul fondo la sfera nonostante l'ottima posizione su suggerimento di Garofalo.

Nella ripresa c'è stato il solito monologo giallorosso: al 7' un bel tiro a incrociare di Menichino ha sfiorato di poco l'incrocio dei pali. All'8' si è fatto vedere Garofalo con una bella azione solitaria, è riuscito anche ad andare al tiro ma la palla è stata fermata quasi sulla linea da Nicotera.

Gol mangiato, gol subito. E' un'antica legge non scritta del calcio che si è verificata ai danni del Benevento. Al 12', infatti, Satriano ha punito Guerra per l'1-1, con la complicità di una disattenzione della retroguardia sannita.

I giallorossi hanno provato in tutti i modi a ripassare in vantaggio: al 29' un colpo di testa ravvicinato di Ferraro è stato parato da Sorrentino. Formisano ha gettato nella mischia tutti gli attaccanti che aveva a disposizione, ma ha rischiato anche di subire lo svantaggio al 42' sugli sviluppi di un contropiede di Manica sul quale è intervenuto bene Guerra. Al 45' l'ultima occasione dell'incontro ha strozzato in gola l'urlo di gioia ai sanniti: dall'out sinistro Ciaravolo ha messo in mezzo per Delli Carpini che ci ha provato in mezza rovesciata, ma la palla ha sfiorato di poco la parte alta della traversa.

Non è mancata la delusione tra i giallorossi al termine della gara per la mancata vittoria. Nella prossima giornata è in programma la trasferta di Frosinone.

Ivan Calabrese