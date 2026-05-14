Benevento, l'under 16 punta il Pontedera. Schettino: "Sarà battaglia" Domenica si gioca la sfida di ritorno: in palio l'accesso ai quarti di finale scudetto

Dopo aver vinto in casa del Pontedera col punteggio di 2-1, l'under 16 giallorossa è pronta a scendere in campo per la gara di ritorno che mette in palio l'accesso ai quarti di finale. Ai giallorossi basterà non perdere con due o più gol di scarto per ottenere la certezza del passaggio del turno. L'attaccante Schettino scalpita in vista del confronto che si giocherà domenica all'Avellola, con fischio d'inizio fissato alle 11:30: "All'andata è stata una partita molto aperta e combattuta fin dal primo minuto. Siamo andati subito sotto, ma siamo stati bravi a reagire: abbiamo trovato il pareggio e poi siamo riusciti anche a passare in vantaggio, mantenendolo fino alla fine. Affrontavamo una squadra molto importante e lo sarà anche la prossima sfida. Domenica ci aspetta una vera battaglia e dovremo farci trovare pronti: vogliamo vincere e continuare il nostro percorso, perché pensiamo di meritarlo. Per noi è una grande soddisfazione essere arrivati fin qui: l'eventuale passaggio del turno ci proietterebbe tra le prime otto squadre d’Italia e vogliamo andare avanti il più possibile".