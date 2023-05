Benevento, la straordinaria stagione del settore giovanile L'exploit di Carfora. Under 16 e 15 agli ottavi. Alla Primavera manca un punto per i play off

C'è un Benevento che sorride ed è quello del settore giovanile. Quella che sta per concludersi è la migliore stagione in assoluto vissuta dal vivaio giallorosso. Le under hanno tutte raggiunto la qualificazione ai play off, mentre alla Primavera manca un punto: sarebbe un poker mai visto per il Benevento. Per la truppa di Scarlato il traguardo è vicinissimo dopo il successo di Perugia e potrebbe arrivare sabato, quando i giallorossi ospiteranno la Reggina all'Avellola. Il succo del discorso, comunque, non cambia: quella del settore giovanile è un'annata da incorniciare.

Le convocazioni in prima squadra

L'obiettivo primario è quello di portare il maggior numero possibile di calciatori in prima squadra. Quest'anno c'è stato l'esordio di Carfora che è entrato di diritto nella storia del calcio italiano come primo 2006 a esordire tra i professionisti. I vari allenatori che hanno occupato la panchina giallorossa hanno potuto fare affidamento anche sui vari Esposito, Perlingieri, Thiam Pape, Lucatelli, Pastina, Sanogo e Agnello: tutti elementi cresciuti nella cantera giallorossa. Oltre a questi calciatori, bisogna sottolineare anche la presenza di un altro giovane di grande prospettiva come Nunziante, attualmente in forza all'under 17 da sotto età e nel giro della nazionale under 16, per poi considerare tutti quegli elementi che sono attualmente in prestito nelle categorie minori.

I risultati delle quattro formazioni

La Primavera, come detto, è vicinissima alla qualificazione ai play off per approdare nel campionato Primavera 1. L'under 17 ha raggiunto gli spareggi, ma è stata eliminata dal Genoa al termine di un confronto agguerrito, in cui i giallorossi di Rocco hanno giocato per gran parte della partita in inferiorità numerica, ma nonostante questa defezione hanno dato filo da torcere ai pari età liguri. Le compagini under 16 e 15 hanno raggiunto gli ottavi di finale, quindi hanno portato il nome di Benevento tra le migliori 16 formazioni d'Italia: la truppa di D'Onofrio affronterà l'Empoli, mentre è ancora in fase di completamento il tabellone per l'under 16.

Il vivaio raccoglie i frutti del lavoro

Il Benevento raccoglie i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni, con il settore giovanile che ha sempre fatto registrare una crescita costante stagione dopo stagione. Importante è stato l'operato del presidente Palermo, oltre a quelli di Landaida, Puleo e dei tecnici Scarlato, Rocco, Fusaro e Carbone, oltre a tutti i componenti che formano gli staff tecnici e medici, con un pensiero anche ai team manager. In tal senso si è rivelata ancora una volta preziosa, dal punto di vista organizzativo, la presenza di Daniele De Nigris. Ovviamente la stagione non finisce qui: la Primavera deve chiudere la pratica qualificazione, poi ci saranno le under 16 e 15 che si giocheranno un posto per accedere tra le migliori otto d'Italia.