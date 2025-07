Benevento Primavera, Floro Flores: "Pronti alla nuova stagione" (VIDEO) Le parole del tecnico giallorosso in occasione della prima seduta

È cominciata la stagione del settore giovanile del Benevento. Ad aprire le danze è stata la formazione Primavera che nel pomeriggio ha dato vita alla prima seduta dell'anno. I giallorossi, come noto, sono guidati da Antonio Floro Flores: "Mi aspetto tanto da me stesso e dal mio staff - ha esordito il tecnico giallorosso - poi anche dai ragazzi che lo scorso anno hanno fatto un buon campionato con l'under 17. Chi, invece, è stato confermato in Primavera ha tanta voglia di riscatto e di mostrare il proprio valore. Sono qui per metterli nelle condizioni di fare il massimo".

Floro Flores: "Siamo una squadra giovane che ha voglia di vincere"

Floro Flores ha proseguito: "Reciteremo il ruolo di una squadra giovane che ha voglia di vincere. Non so lavorare in modo diverso, daremo il massimo con grande voglia di metterci in discussione. Mi auguro una stagione positiva e cercheremo di fare in modo che accada. Amo fare questo lavoro e mettere in pratica ciò che mi piace. Voglio trasmettere i miei principi ai ragazzi, solo attraverso questo possono crescere e ambire a qualcosa di importante".