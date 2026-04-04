Donatiello vince la sua battaglia: il rientro con il Benevento è commovente Il centrocampista della Primavera è tornato in campo dopo oltre un anno

Ci sono momenti che restano impressi nella mente e nell'animo. Matteo Donatiello mancava dal calcio giocato da oltre un anno, a causa di un avversario che ha cercato di rovinargli i sogni e le speranze. Donatiello non si è fatto abbattere, ma con il supporto della famiglia, degli amici e di tutto il Benevento Calcio, ha dato vita a un percorso che gli ha permesso di arrivare al traguardo da vincitore. Da qualche mese è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Ieri ha vissuto anche l'emozione di stare a stretto contatto con i calciatori della prima squadra, nel corso della seduta pre derby che si è svolta all'Imbriani. Quello di oggi, invece, è il giorno da cerchiare in rosso. Donatiello è tornato in campo nel corso del match tra le formazioni Primavera di Benevento e Salernitana. Al momento della sostituzione con Grilli, tutto l'Avellola l'ha accolto con un grande applauso. E' stato un momento significativo ed emozionate, da esempio per tutti i ragazzi e non solo che sono alle prese con problematiche che rischiano di annientarti, sia fisicamente che psicologicamente. Il rientro in campo di Donatiello rappresenta la vittoria più grande che si possa raggiungere, oltre a mostrare come uno sport come il calcio possa fornirti quella forza in più per dribblare un avversario così temibile, con una notevole forza d'animo e con la spinta di tutti coloro che ti vogliono bene.

Donatiello: "Data che tatuo indelebile nel cuore"

Attraverso i social, Donatiello ha raccontato così le proprie sensazioni: "04/04/2026. 404 giorni dopo. Una data che tatuo indelebile sul cuore, oggi torno a vivere per ciò che amo, con la pelle d'oca, fiero di me, lasciando finalmente alle spalle il passato. l'amore verso qualcosa ti porta ad affrontare le difficoltà come se fossero sfide e questo sport è stato il motivo che ha alimentato la mia forza giorno dopo giorno, permettendomi di essere qui oggi, di nuovo sul campo, di nuovo felice. Il duro lavoro ripaga sempre , magari non oggi, non domani, ma chi persevera nel tempo, prima o poi otterrà. ringrazio La mia famiglia, gli amici e soprattutto la società per l'affetto e la vicinanza dimostrata in questo ultimo anno".