Benevento, chiusa la stagione del settore giovanile: il bilancio dei giallorossi Avare di emozioni le fasi finali, ma il percorso dell'intera annata ha consegnato spunti importanti

È andata in archivio la stagione del vivaio del Benevento Calcio. Si è chiusa un'annata intensa, che ha regalato soddisfazioni, ma anche delusioni alle formazioni giovanili giallorosse. La Primavera ha vissuto un percorso altalenante, chiudendo però in crescita e riuscendo a migliorare la propria posizione in classifica fino ad avvicinarsi alla zona playoff, rimasta distante appena quattro punti. Il Benevento ha affrontato il campionato con una squadra sotto età, costruita attorno all'ossatura dei classe 2008 che nella scorsa stagione sfiorarono lo scudetto Under 17 con Floro Flores in panchina. Il cambio di guida tecnica in corso d'opera, con il subentro di De Angelis, ha richiesto un periodo di adattamento alle richieste del nuovo allenatore. La nota più positiva è stata rappresentata dagli esordi in prima squadra di Donatiello, Giugliano e Del Gaudio, elementi molto promettenti che potrebbero svolgere il prossimo precampionato agli ordini di Floro Flores.

Under 17, impresa sfiorata col Sorrento

Tanta amarezza, invece, per l'under 17 di Schiavi, che ha lottato fino all'ultimo per conquistare la qualificazione ai quarti di finale scudetto. La formazione giallorossa ha alternato momenti brillanti ad altri più complicati nel corso della stagione, ma ha disputato un finale di campionato di alto livello, riuscendo ad agganciare il quarto posto e a staccare il pass per la fase finale. Dopo la sconfitta dell'andata contro il Sorrento all'Avellola, il Benevento si è imposto di misura sul campo dei costieri, senza però riuscire a ribaltare il risultato complessivo e a conquistare l'accesso al turno successivo, nonostante lo meritasse per quanto espresso contro una squadra che ha dominato il girone D. La squadra di Schiavi rappresenta comunque una base importante per la prossima Primavera. Diversi calciatori si sono messi in evidenza nel corso della stagione e tutti sono determinati a proseguire il proprio percorso con la maglia giallorossa.

Sorrento e Monopoli condannano le under 16 e 15

Più recente l'epilogo delle stagioni di under 16 e under 15, entrambe eliminate ai quarti di finale rispettivamente da Sorrento e Monopoli. Le formazioni guidate da Leone e Festa non sono riuscite a ribaltare le sconfitte maturate nelle gare d'andata, salutando così la competizione con grande rammarico. Al di là di quanto emerso nel doppio confronto, il cammino di entrambe resta comunque positivo. Le due squadre hanno infatti chiuso la stagione regolare al primo posto dei rispettivi gironi, con l'under 15 che ha fatto registrare numeri straordinari: 70 punti conquistati e oltre 100 reti realizzate. Statistiche che rendono ancora più amaro l'esito finale, ma che allo stesso tempo alimentano le speranze in vista della prossima stagione. Le formazioni giovanili del Benevento saranno infatti chiamate a compiere un ulteriore salto di qualità, confrontandosi con le realtà dei campionati di Serie A e Serie B e misurando così il proprio valore in un contesto ancora più competitivo e con una qualità nettamente superiore.