Benevento, grande partecipazione per gli stage organizzati dal settore giovanile Circa 530 ragazzi hanno aderito con il sogno di entrare a far parte della famiglia giallorossa

Sono iniziati oggi, al campo Avellola, gli stage del Benevento Calcio e la risposta più che positiva. Sono infatti circa 530 i ragazzi che hanno deciso di prendere parte all'iniziativa, confermando il forte richiamo esercitato dal club sannita sul territorio e non solo. Un numero importante, che testimonia la fiducia delle famiglie e dei giovani calciatori nel progetto di crescita portato avanti dal Benevento negli ultimi anni. L'elevata partecipazione rappresenta il risultato di un lavoro costante del settore giovanile, capace di costruire credibilità e attrattiva attraverso programmazione, organizzazione e valorizzazione dei talenti. Gli stage rappresentano una preziosa opportunità per tanti ragazzi che sognano di entrare nel mondo giallorosso. Per molti di loro sarà l'occasione di mettersi in mostra davanti agli osservatori e dimostrare il proprio valore, con la speranza di intraprendere un percorso all'interno del vivaio del Benevento. A confermare l'importanza di questa iniziativa c'è anche l'esempio di Nunziante, che proprio alcuni anni fa prese parte agli stage organizzati dal club prima di intraprendere il suo percorso di crescita nel professionismo. Una storia che alimenta le speranze dei tanti giovani presenti ad Avellola e dimostra come questi appuntamenti possano rappresentare il primo passo verso un futuro nel calcio. L'entusiasmo registrato in questa prima giornata è il segnale di un progetto che continua a raccogliere consensi e che punta, stagione dopo stagione, a investire sui giovani, vero patrimonio del futuro del Benevento Calcio.