"La più bella Italia, dentro e fuori i confini" Sensazioni, emozioni, racconti di viaggo

Sarà inaugurata il 22 febbraio alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “A. Ruggiero” di Caserta la Mostra d’Arte contemporanea organizzata dalla Pro Loco e dall’Associazione internazionale VerbumlandiArt, in collaborazione con la Municipalità di Casertache ha dato il suo patrocinio all’evento.

Il vernissage della Mostra sarà preceduto da un intervento del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, autore del volume “L’Italia nel cuore” (One Group Edizioni, 2017) che ha dato il titolo alla serata. Palmerini,presentato da Carlo Roberto Sciascia, spigolando gli argomenti trattati nel suo ultimo libro “L’Italia nel cuore”, terrà una conversazione sul tema “La più bella Italia, dentro e fuori i confini”, raccontando storie d’emigrazione degli italiani incontrati nei suoi viaggi all’estero e le meraviglie nascoste del Belpaese, con quella narrazione avvincente che contraddistingue i suoi libri. E’ il racconto della più bella Italia, quella dentro i confini e quella degli 80 milioni d’italiani nel mondo che con il loro talento rendono onore e prestigio al nostro Paese. Un tema, questo, sempre in primo piano nei volumi di Goffredo Palmerini, studioso dell’emigrazione italiana e attento promotore delle meraviglie del Belpaese attraverso i suoi intriganti articoli e servizi su giornali e testate in lingua italiana nel mondo. Lo scrittore incontrerà inoltre, nelle mattinate del 23 e 24 febbraio, gli alunni di alcuni Istituti Scolastici superiori della città, parlando dell’Emigrazione italiana, ieri e oggi, e della necessità che la storia della nostra emigrazione entri pienamente nella Storia d’Italia.

Si passerà quindi all’inaugurazione della Mostra, che vede una nutrita partecipazione di artisti, con numerose opere esposte. Ospite d’onore della manifestazione l’artista romano Valerio Giuffré, medico e filosofo antimetafisico. Questi gli artisti in mostra: Fabio Baccigalupi, Michelangelo Cice, Vittorio Cimini, Maria Comparone, Iula Carceri, Luisa Colangelo, Loredana De Nunzio, Rosanna Della Valle, Rosanna Di Carlo, Leonilda Fappiano, Giuseppe Ferraiuolo, Sergio Galiero, Rosa Guarino, Francesca Iodice, Paaolo Lizzi, Veronica Mauro, Meredith Peters, Massimo Pozza, Bartolomeo Sciascia, Gerardo Spinelli, Santo Splendore, Pierfelice Trapassi. Nel corso della serata sarà proposto anche un intermezzo teatrale e musicale, ad opera della Compagnia della Città&Fabbrica Wojtyla.

“L’Italia nel cuore” sarà presentato venerdì e sabato mattina in alcune scuole casertane, mentre venerdì pomeriggio 23 febbraio, alle ore 18, a Napoli presso lo Spazio Guida.

Relatori saranno il critico delle Arti Carlo Roberto Sciascia ed il giornalista Luciano Scateni, scrittore ed artista. Dopo l’indirizzo di saluto dell’editore, Ceo della Guida editori, Diego Guida, interverranno Annella Prisco, vicepresidente del Centro Studi “Michele Prisco e scrittrice, Salvo Iavarone, presidente di Asmef (Associazione Mezzogiorno Futuro), e l’autore. Modererà Regina Resta, presidente di VerbumlandiArt e poetessa.

Il libro “L’Italia nel cuore” offre sensazioni, emozioni e resoconti di viaggi nel corso dei quali l’autore ha potuto incontrare tanti italiani all’estero. E’ una narrazione del vivere quotidiano di emigrati italiani che echeggiano fatti di politica, personaggi, cultura e tradizioni, mentre si inanellano storie diverse vissute dai nostri connazionali all’estero. In ogni pagina s’avverte emergere il cuore vero dell’Abruzzo e dell’Italia intera, che vive in terre lontane. Sono 352 pagine di narrazione, con storie coinvolgenti e 276 belle immagini. Personaggi, fatti significativi, eventi e racconti di viaggio illustrano la più bella Italia, dentro e fuori i confini, facendo assaporare al lettore l’orgoglio per la nostra millenaria cultura, le meraviglie del Belpaese e le straordinarie personalità che onorano l’Italia ovunque nel mondo.

“E’ una collezione di emozioni”, scrive nel risvolto dicopertina Francesca Pompa, presidente della casa editrice che ha pubblicato gli ultimi cinque libri di Palmerini. “C’è chi colleziona farfalle e chi pietre preziose. Chi vecchifrancobolli e chi, come i lettori di Goffredo Palmerini,opere d’arte.

Perché gli scritti di questo autore sono veree proprie opere d’arte della scrittura. Se ne hai uno nonpuoi non avere tutti i volumi firmati Goffredo Palmerini. L’Italia nel cuore è esattamente il settimo della straordinariacollana. Sono capolavori della narrazione del nostro vivere quotidiano,di ciò che avviene dentro e fuori i nostri confini, che più ciinteressa ed emoziona. Fatti di politica, personaggi, eventi,cultura, tradizioni, storia...e storie. Emerge da ogni paginadei suoi libri il cuore vero dell’Abruzzo e dell’Italia intera.Come un pittore restituisce, anno per anno, immagini chesolo chi ha grande sensibilità riesce a catturare e che neltempo assumono valore di testimonianza.Consideriamo quest’ultimo lavoro un altro importantetassello senza il quale verrebbe a crearsi un buco nero nellastoria del giornalismo capace di trasformare la notizia in unviaggio immaginario tra paesi, città e nazioni che si apronoper essere conosciuti, sino a toccare il cuore di ognuno.”

Qualche cenno biografico, infine, sullo scrittore. Goffredo Palmerini è nato a L’Aquila nel 1948. Per quasi trent’anni è stato amministratore della Città capoluogo d’Abruzzo, più volte assessore e vice sindaco. Lasciata la politica attiva nel 2007, ha iniziato un’intensa attività giornalistica su agenzie internazionali e sulla stampa italiana all’estero. Suoi articoli sono pubblicati su numerose testate in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, Perù, Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Uruguay e Venezuela. Ha pubblicato i volumi Oltre confine (2007), Abruzzo Gran Riserva (2008) L’Aquila nel mondo (2010), L’altra Italia (2012), L’Italia dei sogni (2014), Le radici e le ali (2016), L’Italia nel cuore (2017). Numerosi i riconoscimenti ricevuti per la sua attività giornalistica e culturale. I più recenti, nel 2017, sono stati il Premio internazionale di giornalismo “Gaetano Scardocchia” con medaglia del Presidente della Repubblica, e il Premio giornalistico nazionale “Maria Grazia Cutuli”. Studioso di migrazioni, è componente del Comitato scientifico del Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo (ed. SER e Fondazione Migrantes, 2014), per la quale opera è anche uno degli autori. Esponente di diversi enti ed organismi nazionali che operano nel campo dell’emigrazione, è tra i più impegnati ambasciatori dell’Abruzzo nel mondo.

L’esposizione resterà aperta tutti i giorni, fino al 2 marzo, con orario 10-13 e 16-18 e sabato dalle 10 alle 12. La Mostra, allestita negli ampi spazi espositivi della Biblioteca, è stata curata dal critico d’arte Carlo Roberto Sciascia e nell’allestimento da Ottavia Patrizia Santo e Guido Vaglio, con il coordinamento di Rosanna Della Valle. All’evento inaugurale porteranno il saluto il Sindaco di Caserta Carlo Martino, il Consigliere regionale Marta Antonietta Ciaramella, l’Assessore comunale alla Cultura Daniela Borrelli, la responsabile della Biblioteca Marialidia Raffone. Seguiranno gli interventi di Valeria Vaiano, direttrice di ASmef, Vittorio Giorgi, Console onorario dell’Uzbekistan in Campania e Molise, Rosalia Pannitti, presidente Associazione Genitori Italiani sezione di Caserta, Annella Prisco, vicepresidente del Centro Studi Michele Prisco, Maria Giulia Carbone, presidente Fidapa “Calazia”, Regina Resta, presidente dell’Associazione VerbumlandiArt. Modererà gli interventi il giornalista GianrolandoS caringi.