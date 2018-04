Progetto Angelo: Villa Fiorita, prevenzione in campo Appuntamento a Caiazzo. Ecografie alla tiroide gratuite

Focus sulla tiroide sabato 14 e domenica 15 aprile a San Giovanni e Paolo, amena frazione di Caiazzo, dove un’equipe medica e parasanitaria della Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua garantirà ecografie gratuite ai residenti del posto e agli uomini e alle donne provenienti anche dai comuni limitrofi, ai fini della prevenzione delle disfunzioni tiroidee.

A distanza di un mese dal successo ottenuto dal primo appuntamento del “Progetto Angelo” con la Breast Unit di Senologia impegnata sulle patologie della mammella, il prossimo fine settimana la casa di Angelo Mone si trasformerà nuovamente in un ambulatorio attrezzato per esami ecografici alla tiroide, su iniziativa della famiglia che, in sua memoria, è riuscita a realizzare l’evento grazie alla Clinica di Capua e con il patrocinio morale del Comune di Caiazzo.

“Il nostro motto è da sempre Conosci, Previeni e Cura, e le prenotazioni, che sono giunte finora già numerose, ci dicono che abbiamo ragione e dimostrano l’attenzione della popolazione nei confronti delle patologie tiroidee, spesso trascurate o misconosciute”, evidenzia la dott.ssa Raffaella Sibillo, Presidente del C.d.A. di Villa Fiorita S.p.A., che, come di consueto, ha voluto mettere a disposizione le apparecchiature della Clinica ai fini della realizzazione e del buon esito del progetto.

Con partecipazione e completo disinteresse, presterà la propria opera professionale Silvio Sangiovanni, responsabile medico del centro residenziale di cure palliative presso la Casa di Cura di Capua, il quale, se durante gli esami ecografici ravviserà anomalie nelle immagini, potrà indirizzare i pazienti verso approfondimenti di secondo livello, quali esami di laboratorio o visite specialistiche endocrinologiche.

Ed infine, accanto all’aspetto puramente preventivo e divulgativo, saranno presenti anche gli amici di sempre che vorranno ricordare Angelo Mone attraverso quel pizzico di simpatia e di spensieratezza che era tanto gradito al loro amico tanto da farne il suo stile di vita.

Per prenotarsi, bisogna rivolgersi al numero 3486344909, e per coloro che parteciperanno alla due giorni, ci sarà comunque la possibilità di ricevere consulenze e informazioni sulla tiroidee.