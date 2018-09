Miss Mondo, prima finale regionale in Campania La vincitrice si candiderà per le semifinali

Domenica 9 settembre alle ore 21 si svolgerà la prima finale regionale del tour 2018-2019 di Miss Mondo Campania, in piazza Castra Marcelli, nella frazione di Cancello Scalo, nell’ambito dell’evento “San Felice Art Festival”, giunta alla sua 28^ edizione, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Cancello e all’associazione “Donare è… amore”.

La miss vincitrice, che verrà proclamata intorno alla mezzanotte fra fuochi d’artificio, si qualificherà direttamente per le semifinali del noto concorso di bellezza, nato nel 1951. Verrà assegnata anche la fascia di Miss Suessola, noto concorso locale, quest’anno abbinato a Miss Mondo.

Tanti e importanti ospiti faranno da contorno alla gara fra le ragazze che sognano la corona ambita d’Italia, che adesso la indossa una ragazza napoletana, Nunzia Amato: l’imitatore Gennaro Calabrese de I “Made in Sud”, Flavio Zerella e Roberta Mercurio, la coppia più amata di Temptation Island, e Federica Raimo di The Voice of Italy; non potevano mancare le miss campane che nella scorsa annata hanno fatto notizia: in giuria ci saranno anche la casertana Roberta Di Lorenzo, Miss Mondo Italia Web 2018, e la salernitana Erika Lamberti, Miss Mondo Campania 2018.