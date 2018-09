Ripristino e manutenzione dei giardini antistanti la Reggia Conferenza stampa mercoledì 12 settembre

Conferenza stampa, mercoledì 12 settembre 2018, alle ore 11 (presso sede di via Roma 17 di Confindustria), in merito alla firma e la presentazione del protocollo tra il comune di Caserta, l’agenzia regionale per il demanio e confindustria Caserta per avviare un progetto di ripristino e manutenzione dei giardini di piazza Carlo III antistanti il complesso monumentale della Reggia di Caserta.