Un corteo di camion decorati inonderà Caserta "Truck in sud", grande attesa in Campania

Un Corteo di camion decorati, domenica 16 settembre a partire dalle ore 10 attraverserà il centro storico di Caserta portando allegria, colore e tanta musica per la goia degli spettatori di ogni età.

Le strade della città di Caserta sono pronte a trasformarsi in una grande pista per truck, in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori di ogni età. Domenica il centro storico della città diventerà infatti spettacolare teatro di un corteo di camion, che rappresenta uno dei momenti clou di “Truck in Sud, lo Show dei Motori”, la kermesse dedicata agli amanti dei motori, in programma questo week-end nella nuova location del polo fieristico A1 Expò, in viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Caserta).

Una moltitudine di “giganti della strada” ultra decorati e festanti attraverserà in corteo alcune delle vie più frequentate del centro, fino a raggiungere le soglie della Reggia vanvitelliana.

Il percorso muoverà infatti da viale Carlo III passando per via della Libertà, via Roma, via Unità Italiana fino a piazza Pitesti, con uscita dal sottopasso Carlo Vanvitelli. Al ritorno i veicoli effettueranno il percorso inverso. Ricco anche in questa edizione il programma degli eventi che caratterizza da sempre la manifestazione. Si inizierà venerdì 14 settembre in grande stile con un concerto del Maestro Enzo Avitable accompagnato dai Bottari di Portico, occasione imperdibile per gi amanti della tradizione musicale partenopea. Si proseguirà poi nella giornata di sabato con un fitto programma di acrobatiche esibizioni di stutman professionisti per terminare domenica 16 settembre con il Concerto della Regina della canzone Neomelodica, Emiliana Cantone seguito dallo One Man Show di Simone Schettino, il “fondamentalista napoletano”, in arrivo direttamente da Made In Sud.

Tra musica, luci e divertimento, un’occasione irripetibile di avvicinare e toccare con mano vere e proprie opere d’arte viaggianti aperta a grandi e piccini, a coronamento della fortunata kermesse giunta quest’anno alla sesta edizione.