"Truck in Sud", grande successo a Caserta Migliaia di appassionati e oltre 100 camion decorati

Numeri in grande crescita per la kermesse che si è svolta lo scorso week-end, presso la sede di A1Expo a San Marco Evangelista (Caserta). Il raduno più caldo dell’estate, che chiama a raccolta gli appassionati di motori di tutta Italia, tornerà nel 2019

Grande successo di pubblico per la sesta edizione di Truck in Sud, lo Show dei Motori che si è svolto nel week-end dal 14 al 16 settembre nella nuova location del polo fieristico A1 Expò in viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista (Caserta).

La rassegna dedicata agli appassionati delle due, quattro e sedici ruote ha confermato lo straordinario trend di crescita degli ultimi anni, facendo registrare un incremento di pubblico del 20 percento nella tre giorni di raduno e di festa per tutte le età. Alla kermesse hanno inoltre preso parte più di 500 tra camion decorati, auto e moto, che rappresentano l’anima dell’evento, e circa 20 club di appassionati di motori.

Momento clou della manifestazione, domenica 16 settembre, è stata la sfilata dei truck a Caserta: un corteo di luci e musica ha inondato il centro storico rafforzando il legame tra la città e il mondo dell’autotrasporto, creando al tempo stesso un’occasione di grande allegria per autisti e famiglie.

Non solo motori: un vero e proprio boom di pubblico ha caratterizzato infatti lo straordinario concerto di Enzo Avitabile, che venerdì 14 settembre ha inaugurato l’evento con migliaia di fan in delirio per la coinvolgente performance del Maestro e dei Bottari di Portico. Nell’ampio panorama di spettacoli che ha arricchito la kermesse, spicca anche lo show musicale di Emiliana Cantone, che ha chiamato a raccolta un nutrito pubblico di giovanissime in estasi per la Regina del neomelodico, e l’esilarante One Man Show del “fondamentalista napoletano” Simone Schettino, a coronamento della serata finale.

Da sottolineare inoltre le esibizioni mozzafiato di stuntman professionisti del team Franco Medici, il sexy truck wash di Sofia Kelys, lo spettacolo “burlesque” di Amina Rose e lo spettacolo di fuochi pirotecnici che sabato 15 settembre ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini.

Main sponsor di Truck in Sud è il Consorzio Free Services, che conta oggi oltre 2.700 aziende di autotrasporti aderenti, con una flotta complessiva di circa 15mila veicoli.