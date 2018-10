"Così abbiamo valorizzato il territorio casertano" Conferenza stampa di presentazione del film "Anime Borboniche"

Domani, giovedì 4 ottobre 2018, alle 19.30, presso il "Castello Ducale" di Castel Campagnano, Caserta, si terrà una conferenza stampa di presentazione del film "Anime Borboniche", film diretto da Paolo Consorti e Guido Morra.

Il film, le cui riprese in questi giorni hanno avuto come scenario il territorio casertano e lo stesso Castello Ducale di Castel Campagnano, vede nel cast artistico attori come Ernesto Mahieux, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Guenda Goria, Randall Paul, Angelo Sepe, Cinzia Carrea e Pietro Ciciriello. Dopo l'incontro con la stampa, a seguire, ci sarà una cena offerta dal Castello Ducale.

Il Castello Ducale di Castel Campagnano è una villa d’epoca settecentesca, con la sua la suggestiva cantina scavata nel tufo, affaccia in un verdeggiante parco con veduta sulla valle del medio Volturno, definita la Toscana del Sud.

Una cornice d’eccezione che unisce storia e bellezze paesaggistiche. Location ideale per cerimonie e ricevimenti di matrimonio o comunioni, per eventi e feste private o soggiorni nella provincia di Caserta. Facilmente raggiungibile da Caserta, Napoli e Benevento.