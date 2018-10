La Giustizia sociale secondo Bergoglio Riflessioni e testimonianze a Caserta

La Giustizia sociale secondo Bergoglio riflessioni e testimonianze. La Fondazione Mario Diana Onlus, in collaborazione con la diocesi di Caserta e la Casa Editrice Città Nuova, promuove un incontro di riflessione e testimonianze dal titolo “La Giustizia sociale secondo Bergoglio”.

L’appuntamento è per venerdì 12 ottobre alle 18.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta in piazza Duomo. L’incontro, moderato dal giornalista RAI, Gianni Bianco, vedrà la partecipazione di Antonio Diana, Presidente della Fondazione Mario Diana Onlus, del Vescovo di Caserta, Giovanni D’Alise e di Michele Zanzucchi, scrittore e giornalista curatore del volume, con prefazione di Papa Francesco, “Potere e Denaro – La giustizia sociale secondo Bergoglio”, da cui trae origine il titolo del convegno.

Nel corso della serata saranno anche presentate testimonianze di impegno sociale sul territorio, sostenute dalla Fondazione Mario Diana onlus, come il Progetto Fare sistema oltre l'Accoglienza - un programma della rete nazionale fatta di famiglie, aziende e associazioni per l’integrazione socio-economica di giovani immigrati - e il Movimento l’Aura – la casa d’accoglienza per i senza tetto della città di Caserta.

L’incontro vuole essere un’occasione per confrontarsi sui modelli di comportamento individuali e collettivi che possano aiutare a prevenire e sconfiggere le gravi e manifeste ingiustizie sociali oggi esistenti a livello locale e nel mondo globalizzato e per approfondire quanto narrato da Michele Zanzucchi, attraverso una raccolta ragionata e fluida del pensiero di papa Bergoglio, su ricchezza e povertà, giustizia e ingiustizia, cura e disprezzo del creato, finanza sana e perversa, imprenditori e speculatori, cultura dello scarto, accoglienza ed integrazione.