"Tour del respiro": tappa in Campania Consigli per la salute respiratoria e spirometrie gratuite in piazza

Il 27 ottobre a Caserta consulenze e spirometrie gratuite a bordo del camper del "Tour del Respiro". L’iniziativa, realizzata grazie al contributo incondizionato di Neopharmed Gentili e Levante Pharma, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, offrire consigli utili ed effettuare un rapido test per contribuire alla diagnosi e gestione precoce delle patologie respiratorie.

Il camper sarà presente sabato 27 ottobre a Caserta, in piazza Margherita dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle

Le spirometrie gratuite saranno effettuate presso il camper attrezzato da operatori sanitari esperti. Il risultato del test sarà immediato. Gli specialisti saranno a disposizione per dare informazioni sulla prevenzione e consigli per la salute respiratoria. Sarà inoltre distribuito materiale informativo ai cittadini che si recheranno in piazza.

In Italia, si stima che le malattie respiratorie croniche come l’asma o la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) interessino circa il 10% della popolazione[2], ovvero più di 55mila persone nella provincia di Caserta1. Ma si tratta di patologie ampiamente prevenibili e trattabili. Per diagnosticarle basta un esame spirometrico, un test semplice e veloce che consente di misurare la funzionalità respiratoria. La spirometria è consigliata in caso di tosse frequente, per fumatori o ex fumatori, per coloro che sentono affanno dopo un’andatura sostenuta o dopo aver salito le scale, e per tutti coloro che sono preoccupati riguardo alla salute dei polmoni.

Per effettuare la spirometria non è necessaria alcuna prenotazione, sarà sufficiente presentarsi al punto informativo e attendere il proprio turno.