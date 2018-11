Caiazzo: "Stop alla violenza di genere" Un convegno di riflessione incrociando diverse esperienze. Ci sarà anche una testimonianza

Un tema molto sentito, purtroppo attuale: la violenza di genere finirà al centro di un incontro a Caiazzo sabato 24 novembre, presso la sala consiliare del Comune.

Un convegno per mettere a confronto le esperienze e i progetti messi in campo per arginare un preoccupante fenomeno organizzato in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata il giorno successivo, il 25 novembre.

Un interessante incontro voluto fortemente dall'Assessore Comunale alle Politiche Sociali Monica Petrazzuoli e condiviso da tutto il gruppo “Uniti per Caiazzo”, delegata della giunta del sindaco Stefano Giaquinto, che introdurrà i lavori. Seguiranno il saluto del primo cittadino e gli interventi di Antonella Bozzaotra, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania; Francesca Sapone, Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Caserta; Francesca Palma, Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito/C4 ; Raffaella Ferrucci, Sociologa - Dirigente Asl Caserta URP - USS – DS5; Giuseppina Mastrobuoni, Psicologa del Centro S.T.O.P. Servizio Ambito Territoriale C/4. L'inizio del convegno, che prevede anche una toccante testimonianza, è previsto alle ore 10.30. La cittadinanza è invitata a partecipare.