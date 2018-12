Emergenze veterinarie non epidemiche. Focus a Caserta Due giorni di formazione

Il ruolo dei servizi medici e veterinari nella gestione delle emergenze non epidemiche in provincia di Caserta” è il titolo della due giorni di formazione voluta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Caserta. Il corso di terrà in due sessioni, il 4 e 5 Dicembre presso la Sala della Protezione Civile di Viale Carlo III, n.19 a Caserta.

PRESENTAZIONE

Il succedersi di grandi emergenze, con i conseguenti necessari interventi nel campo della sanità pubblica, ha portato il nostro Paese a prestare notevole attenzione al settore delle emergenze non epidemiche.

Il piano regionale della prevenzione (PRP) 2014-2018 programma H azione H, pertanto ha previsto, tra gli obiettivi specifici regionali (Osr) quello di migliorare la corretta gestione delle emergenze veterina-rie, epidemiche e non e delle emergenze relative alla sicurezza alimentare in Campania entro il 2018 al fine di tutela-re la salute delle

persone”.

Il dipartimento di prevenzione, attraverso questo corso, si prefigge l’obiettivo di fornire ai medici, medici veterinari dell’Asl Caserta, e medici Veterinari llpp le informazioni necessarie per fronteggiare, nell’ambito delle proprie competenze, le emergenze non epidemiche e le calamità.

Il corso ha l’obiettivo di migliorare lo scambio di informazioni tra tutti i punti di con-tatto ed i vari portatori di interesse, in

particolar modo con gli operatori ed i volontari della Protezione Civile, sviluppando un linguaggio comune ed un sistema di comunicazione rapido ed efficace.