Felina, oltre 200 esemplari tra i più belli al mondo a Caserta Ritorna l’esposizione internazionale

Sabato 15 e domenica 16 dicembre si terrà l'esposizione internazionale Felina "Gattomania 2018" nel Complesso Fieristico A1 Expo, sito in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta.

Un’iniziativa di due giorni dedicata interamente agli animali più misteriosi e sinuosi per apprezzarne la bellezza, imparare a curarli e conoscere le razze più particolari.

Oltre 200 esemplari al giorno, provenienti da tutta Europa saranno selezionati in ognuna delle due giornate da una giuria internazionale per eleggere il più bello tra i belli.

A partire dalle ore 15.30, sia sabato che domenica, gli esemplari che avranno ottenuto la nomination per il Best in Show saliranno sul palco regalando al pubblico uno spettacolo senza precedenti.

Inoltre, il pubblico di "Gattomania 2018" avrà a disposizione un Vet Corner. In entrambi i giorni del Concorso, la dottoressa Francesca Serena, specialista in Patologia e Clinica e Medicina Comportamentale degli animali d'Affezione sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande, curiosità e dubbi relativi ai nostri a-mici.

"Gattomania" è soprattutto una festa per omaggiare la bellezza, conoscere le razze feline più affascinanti e premiare l’esemplare migliore in concorso.

Sabato 15 dicembre, alle ore 15:30, una giuria internazionale eleggerà il premio speciale "Norwgian forest beauty" per il più bel Gatto delle Foreste Norvegesi presente in esposizione. Il premio nasce con l'intento di celebrare la bellezza e la dolcezza infinita di queste meravigliose creature. Lo scorso febbraio l'Associazione Nazionale Felina Italiana ha salvato infatti cinquanta esemplari di Gatti delle Foreste Norvegesi tenuti in condizioni di maltrattamento e privazione tali da rappresentare un oltraggio all'intera razza.

In onore di questi animali, nonché in memoria di quelli che tra loro non ce l'hanno fatta, nasce questo premio che ha avuto risalto internazionale vedendo impegnati in raccolte fondi, donazioni ed invio di premi speciali moltissimi Club di Razza di tutta l'Europa.

A tale menzione, si aggiunge il primo premio speciale "o' sarracino". Sabato 15 Dicembre, alle ore 18.00, sulle note della celebre canzone di Renato Carosone sarà eletto il più bel esemplare di Siamese ed Oriental Shorthairpresente in esposizione. Un'occasione da non perdere per conoscere meglio questi gatti dagli occhi magnetici, simbolo dell'eleganza della raffinatezza e della vanità.

Gianni Vigoroso