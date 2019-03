"Le donne si raccontano" a Sant’Arpino L'iniziativa, organizzata dal Movimento "Noi Donne Prima di Tutto"

Giovedì 7 Marzo, alle ore 17.00, si terrà presso la Pro Loco di Sant'Arpino in Corso Atellano n.3, l'evento "Le donne si raccontano". L'iniziativa, organizzata dal Movimento "Noi Donne Prima di Tutto", in sinergia con le "Federcasalinghe - Donne Europee", l'Associazione "Noi Voci di Donne" e l'Associazione "Amici del Libro", ha come obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui tanti problemi delle donne contemporanee.

Interverranno: Rosa Girone, docente esperta in criminologia; Pina Farina, Presidente "Noi Voci di Donne"; Italia Crispino, avvocato componente comitato scientifico UGP camere penali Tribunale dei minori; Francesco Tessitore, tenente del nucleo operativo dei carabinieri di Marano.

I saluti iniziali saranno affidati a: Iolanda Boerio, consigliera comunale indipendente, Presidente del Movimento "Noi Donne Prima di Tutto" e socia del gruppo "Federcasalinghe"; Gilda Delli Paoli, Presidente Gruppo "Federcasalinghe - Donne Europee"; Assunta Rocco ", Presidente dell'Associazione "Amici del Libro".

Iolanda Boerio coorganizzatrice e promotrice dell'iniziativa ha dichiarato: "Questo appuntamento, sarà un momento di riflessione sulle donne in occasione dell'8 Marzo, ma il nostro impegno è finalizzato a far si che le attenzioni verso le donne non siano circoscritte solo a questa festività, per questo motivo organizziamo incontri durante tutto l'anno per dare appoggio a chi ne ha bisogno."

"E' giusto ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché il problema delle donne non è solo delle donne", ha concluso la consigliera indipendente.