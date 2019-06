Raduno Nazionale Fiat 500 storiche a Caserta Con i suoi 21.000 soci il Club si prefigge di diffondere il culto per la storica auto

Il 22 e 23 giugno si terrà uno degli eventi principali per il Fiat 500 Club Italia, il riferimento numero 1 al mondo per quanto riguarda lo storico cinquino.

Con i suoi 21.000 soci il Club si prefigge di diffondere il culto per la storica auto che ha aiutato gli Italiani a crescere ed è ormai simbolo del miglior "Made in Italy" in tutto il mondo.

L'Evento che si terrà a Caserta sarà un grande raduno al quale parteciperanno almeno200 equipaggi provenienti da tutta la nazione. L'offerta dell'organizzazione prevede grande attenzione agli aspetti culturali e storici, con un programma che vuol fare della 500 il mezzo attraverso il quale promuovere le eccellenze del territorio. Il tema di quest'anno è "A Corte in 500", con tanto di Dame vestite con abiti d'epoca.

Sarà data enfasi alle "Vie della Seta", con visite guidate al Museo e alla fabbrica che ha fornito tessuti alle corti regali europee del '700 e '800.

Il sabato sera è prevista una cena di Gala a tema e nel foier del locale sarà allestita una mostra fotografica di Enzo Iamunno, che ha immortalato le cortigiane in sontuosi abiti d'epoca all'interno della 500 storica. La sala sarà allietata da suoni della tradizione campana.

La domenica le auto la faranno da padrone, con una esposizione classica delle 500 partecipanti, ed una dedicata al modello "Gamine" della carrozzeria Vignale. A tal proposito l'organizzazione ha lanciato un appello; "Quante Gamine a Corte?", una chiamata alle arti per stabilire il record di presenze che verrà attestato dai massimi esponenti del Fiat 500 Club Italia.