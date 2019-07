Un campo di pallacanestro per la MiniUniversiade 2019 L'inaugurazione a Caserta al parco Aranci

Un campetto di basket in occasione delle Summer MiniUniversiade. Sarà inaugurato domani pomeriggio il playground nel parco Aranci di Caserta, nell’area adiacente la Parrocchia di Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco.

Interverranno il vice Sindaco di Caserta Franco De Michele, la vice presidente della Scabec Teresa Armato e il Parroco don Biagio Saiano. Saranno presenti Assessori e Consiglieri comunali A seguire si svolgerà l’incontro di basket under 14 tra Juve Caserta Accademy e Città di Caserta.

L’iniziativa fa parte del ricco programma delle Summer MiniUniversiade, la manifestazione che si affianca alle tantissime competizioni che si terranno a Napoli e tutta la Campania fino al 14 luglio per l’evento internazionale sportivo dell’anno.

Un progetto speciale, voluto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e realizzato dalla società inhouse Scabec, per coinvolgere e far partecipare i ragazzi delle periferie e alcuni dei minori coinvolti in attività di recupero sociale e di formazione. Un progetto che vede la realizzazione di un ricco programma di eventi e attività sportive per una lunga “maratona di divertimento”, ma anche l’occasione per ripristinare o per realizzare lavori di manutenzione straordinaria di alcuni impianti e campetti polivalenti.

A Caserta la MiniUniversiade è organizzata in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. del Carmine e San Giovanni Bosco e il Comune di Caserta. Dal 3 al 14 luglio la Scabec favorirà presso le sedi parrocchiali la trasmissione delle diverse gare delle Universiadi, attraverso il collegamento in streaming con smart tv o sistema di proiezione. Durante gli incontri sportivi è stato attivato in collaborazione con le Asl e con la Direzione scolastica regionale un presidio per la promozione della salute tra i giovanissimi e dei corretti stili di vita, in particolare legati all’alimentazione e alla prevenzione.