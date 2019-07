A Maddaloni la finale di Miss Italia Campania Pre-finali nazionali del prestigioso concorso

Maddaloni domani,domenica 21 luglio sarà inondata di bellezza. Si svolgerà in piazza Don Salvatore D’Angelo alle ore 21 la finale regionale di titolo di Miss Miluna Campania valevole per le prefinali nazionali del concorso di Miss Italia, giunto all’80esima edizione.

Oltre trenta partecipanti provenienti da ogni angolo della regione saranno protagoniste tra sfilate ed esibizioni. In palio uno dei titoli storici legati al concorso: Miluna è il regalo prezioso, è il gioiello perfetto per le ricorrenze e i momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza. Come quello di diventare Miss Italia e indossare come una regina la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Lo spettacolo sarà presentato da Erennio De Vita.

E’ la seconda finale regionale che si svolge in Campania sotto la direzione dell’agente unico Antonio Contaldo. La provincia di Caserta può già contare su una prefinalista nazionale Alessandra Simeone di Castel Volturno che a Pomigliano vinse il titolo di Miss Sorriso Campania.