Aversa, un laboratorio di lettura sul tema dell'arte L'agenda culturale della città normanna

"L'Arte" è stato il tema scelto per il nuovo appuntamento del laboratorio di lettura condivisa di Conpasuni, ormai un appuntamento fisso nell’agenda culturale della città normanna, occasione per ritrovarsi e per confrontarsi liberamente sulle proprie emozioni suscitate da letture di ogni genere.

Nella splendida cornice del Civico 103, l’incontro è stato introdotto dall'assessore alla cultura della città di Aversa Luisa Melillo con accompagnamento al pianoforte di Paolo Rao. L'assessore ha aperto le letture ricordando il ruolo della donna nell'arte, l'evoluzione della stessa nel corso dei tempi e nello sviluppo graduale della città, esemplificando le donne sfruttate e vittime di violenza. Questione forte, oggi più che mai sentita, al quale gli studenti della consulta della pastorale universitaria danno la propria alternativa: i principi fondamentali della tolleranza e dell’amore verso il prossimo come basi comuni del vivere civili e del culto della bellezza.

Sono intervenuti nelle letture: Iaia Mingione con Narciso e Boccadoro di Herman Hesse; Grazia della Volpe con Contro gli Ornamenti delle chiese di Bernardo Chiaravalle (passo tratto da L' Apologia di Guglielmo Abate di SantThierry); Armando Pirolli che ha letto “L' uomo del campo” (capitolo tratto dal suo libro A Ottobre non Sempre Cadono le Foglie); Anna Faiola che ha ricavato un passo dal suo libro “Ho Chiesto Rifugio al Mondo”; Vincenzo Pizzorusso con una riflessione-domanda sul tema della sessualità e della libertà di scelta ad esso legata nel contesto artistico; Porzia Ilvento, che ha voluto fortemente partecipare - anche a distanza - ha inviato del materiale online, condividendo con noi gli appunti del grande Leonardo da Vinci; Angelo Cirillo con Il Museo Immaginato - Il Secolo Lungo della Modernità di Philippe Daverio; ha concluso Roberta Becchimanzi con Arte e Menzogne di Jeanette Witerson.

Al termine i saluti ed i ringraziamenti di Conpasuni, l’appuntamento per il terzo ed ultimo appuntamento del Laboratorio è sabato 14 Dicembre, ancora una volta all’art gallery Civico 103, per confrontarsi sul tema finale: "Il Conflitto"; un ringraziamento speciale ai partecipanti, dai lettori ai curiosi, che hanno animato il dibattito della serata ed alle associazioni Officina Morano, Liburia Felix, Centro Studi Normanni, Io Ci Sto – Studenti, MindFool Studio, Gocce di Fraternita Onlus.