Caserta, il progetto: "Non sono un bersaglio" "Gli attacchi agli operatori sanitari sono un oltraggio al diritto internazionale umanitario"

Mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 09:00 si darà inizio al primo dei quattro incontri formativi rivolto ai giovani e alla cittadinanza,presso l’aula magna dell’istituto scolastico Itis liceo scientifico statale “F. Giordani” di Caserta, verrà presentato dalla dirigente scolastica Antonella Serpico, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Caserta, il progetto: “Non sono un bersaglio. Gli attacchi agli operatori sanitari costituiscono un oltraggio al diritto internazionale umanitario”.

Saranno presenti il sindaco Carlo Marino, l’assessore alla pubblica istruzione Maddalena Corvino ed il presidente della Croce Rossa di Caserta Teresa Natale.

Il progetto è stato sviluppato dall’Istituto Scolastico “F. Giordani”, grazie all’intensa attività di coordinamento della dirigente scolastica Serpico, con i referenti e ideatori del progetto, Ivan Soprano istruttore di diritto internazionale umanitario Cri ex alunno della scuola e Tiziana Esposito istruttore di diritto internazionale umanitario Cri già presidente del consiglio di istituto “F. Giordani” e alla proficua collaborazione di tutti i docenti.

IL PROGETTO

In aderenza al protocollo di intesa Cri Miur vedrà il coinvolgimento di sedici (16) classi quinte dell’Istituto “F. Giordani”, come spiega Antonella Serpico, si pone l’obiettivo, con iniziative e percorsi comuni Cri Miur, di favorire l’interazione tra scuola e volontariato, approfondire e favorire nei giovani la conoscenza ed il rispetto dei principali valori umanitari. Promuovere, quindi, attraverso i principi ed i valori della croce rossa, la cultura della cittadinanza attiva e della costituzione, anche in vista della giornata mondiale del volontariato prevista per il prossimo cinque dicembre.