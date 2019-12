Call for entries arte fotografica: selezionata la giuria Ancora pochi giorni per Aversa città invisibile

Si terrà nei primi giorni di Gennaio 2020 la premiazione della Call for Entries di arte fotografica promossa Conpasuni dedicata alla millenaria città di Aversa. Lunedì sera la Consulta della Pastorale Universitaria della diocesi di Aversa ha provveduto alla nomina del Comitato Tecnico-Artistico di esperti, come da Bando del Concorso, per provvedere alla selezione degli elaborati che in questi mesi sono stati presentati da studenti, appassionati e professionisti del settore.

C’è ancora tempo fino al 16 dicembre 2019 per presentare le proprie foto e partecipare alla Call for entries. Per ciascun concorrente sono ammesse fino a tre fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato jpg.

Il tema della call - scelto con cura il tema da Conpasuni - invita ciascuno a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. L’oggetto è Aversa e il suo territorio, con le pluralità di vita, con i ritmi e relazioni, ciascun fotografo può quindi declinare la Città secondo la propria inclinazione: lavoro, architettura, impegno civile, istruzione, fede, passioni artistiche, sport, hobbies, caffè.