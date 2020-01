Concerto Guappecarto' 12 gennaio 2020 Club Etnie Marcianise Tappa in Campania tra cultura e inclusività

Ci sono viaggiatori che fanno giri immensi partendo da un punto preciso del mondo, tracciando storie, varcando i confini, acquisendo sapori, colori nuovi, e li portano dentro di sé per poi esplodere in musica. Questo è il viaggio di cinque ragazzi, cinque musicisti italiani, i Guappecarto’.

Sembrano quasi sbarcati da un'altra epoca. Espatriati in Francia da anni, molto famosi soprattutto lì, i “guappi” si contraddistinguono per una sonorità originale, un connubio di melodie dell’est e ritmi mediterranei. Dell'Italia, mantengono le loro radici, dalla cultura zingara hanno attinto a piene mani la passione. La loro musica gioca con l'immaginazione, le loro note avvolgono chi li ascolta in una frenesia che porta mente e cuore in un viaggio malinconico ma pulsante di vita.

Ma che significa Guappecarto’? Il “guappo” era il cosiddetto eroe di quartiere che aiutava la gente a risolvere i propri problemi in modo non del tutto lecito. Ma i finti eroi, gli spavaldi, venivano presi in giro perché inconsistenti come il cartone. Un gioco di parole tra essere e apparire, ma appena si spengono le luci e parte la loro melodia, non notarli è impossibile. Ci si innamora perdutamente del colore delle loro note.

Gli obiettivi raggiunti sono tanti, e non hanno intenzione di fermarsi. L’esibizione alla settantaquattresima Mostra del Cinema di Venezia e quella all’Avignone Festival. Concerti in location prestigiose francesi e italiane: il Palais de Tokio, il Palazzo Grenoble di Napoli, la Philarmonie de Paris.

Hanno collaborato musicalmente per il film napoletano, “L’Arte della felicità” di Alessandro Rak, e alcune canzoni del loro album “Rockamboles” fanno parte della tracklist del film animato “Gatta Cenerentola”.

Da pochi mesi è partito il Sambol Tour per far conoscere a tutti le canzoni del nuovo album, Sambol, Amore migrante.

La prossima tappa sarà a Marcianise, presso il Club Etnie, il 12 Gennaio. L'evento sarà sponsorizzato anche grazie al contributo di Dada Service, Dada Object, Ciak Video Games e Depur Casa. Il club è un'associazione del territorio marcianisano che da sempre si impegna, giorno per giorno, per diffondere cultura e inclusività attraverso eventi mirati. I ragazzi del club sono orgogliosi di ospitare una band all'avanguardia come i Guappecarto’ e di rendere fruibile per tutti un concerto davvero speciale. Domenica, i “guappi” suoneranno per tutti coloro che interverranno, anche le canzoni del nuovo album. Loro stessi lo hanno definito un viaggio sentimentale dedicato all’”amore migrante”, che non teme barriere, viaggia, va al di là dello spazio e del tempo.

Il progetto nasce dall’incontro con Mirjam Sambol Aicardi, la figlia di un compositore degli anni '30, Vladimir Sambol.

Mirjam restò impressionata dai live dei Guappecarto’, invitandoli a ripercorrere il repertorio del padre. L'album è composto da 9 rivisitazioni delle opere di Sambol, nato a Fiume ed emigrato in Svezia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scrittura del musicista è stata in alcuni casi rispettata e in altri ha aiutato a sviluppare brani diversi dall’originale, per ricreare un qualcosa di più attuale, diverso anche dallo stesso repertorio del quintetto.

Un'opera che ci accompagnerà alla ricerca di quel senso di libertà che ci manca. Siamo tutti un po' migranti che provano ad affermarsi in questo mondo, tutti alla deriva di noi stessi. Siamo in balia di sogni e desideri, pronti a scoprire la propria identità, con la voglia di capire e farsi capire dagli altri.