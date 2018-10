Ragazzini si prostituiscono in strada: choc in paese Le telecamere delle Rai scoprono giovanissimi che si vendono per pochi soldi

Ragazzini minorenni che si prostituiscono sul lungomare di Mondragone. E' il quadro agghiacciante che emerge da un articolo di Avvenire e ripreso in mattinata dalle telecamere della Rai per il programma “Storie Italiane”. Si vedono ragazzini sui marciapiedi che chiacchierano tra loro, fumano, passeggiano da quelle parti, con automobili che si fermano veloci, li chiamano e poi si allontanano per raggiungere luoghi isolati assieme a quei bambini. Tutti stranieri, giovanissimi, che vivono in città o nelle zone limitrofe. Si vendono per pochi soldi a uomini adulti, in alcuni casi anziani: contrattano il prezzo della prestazione, non salgono mai a bordo dell'auto ma invitano i loro “clienti” a raggiungere un luogo isolato, lì li raggiungono a piedi o in bicicletta per consumare la prestazione. Tutto ciò è avvenuto anche davanti alle telecamere della Rai: un uomo si è allontanato con uno dei ragazzini, l'operatore ha segnato la targa dell'auto ed è scattata la denuncia e la conseguente operazione, ma i due ormai si erano già allontanati dal posto. Un video che ha destato scalpore e numerosissimi commeti di utenti che in quel momento stavano guardando il servizio prodotto dalla Rai.