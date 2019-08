Sorpreso a masturbarsi in auto: donna chiama la polizia E' accaduto davanti alla stazione ferroviaria di Caserta

E' stato sorpreso da una donna mentre si masturbava all'interno di un'auto. E' accaduto stamane davanti alla stazione ferroviaria di Caserta. Un gesto che non è passato inosservato ai passanti, tra cui una donna che ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli uomini della Polfer i quali hanno provveduto ad identificare l'uomo, che pare non sia nuovo ad episodi del genere. Il fatto è accaduto questa mattina verso le 7,30 in una zona frequentata da molti giovani e donne. Indagini sono in corso sull'accaduto. Gli inquirenti stanno visionando anche alcune telecamere.