Paura in paese: si chiude in casa coi figli e apre il gas A seguito di un litigio col marito ha minacciato un gesto estremo

Paura a San Felice a Cancello in pieno centro, dove una donna forse a seguito di una lite col marito si è chiusa in casa con i figli aprendo il gas e minacciando un gesto estremo. Attimi di tensione visto che la donna, evidentemente scossa, urlava dall'abitazione poco distante da via Roma. Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco per neutralizzare la donna e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente però la situazione è tornata alla normalità quasi subito: onde evitare eventuali gesti estremi i vigili del fuoco hanno agito subito prima staccando la corrente e poi il gas per evitare esplosioni e situazioni di pericolo, per poi penetrare all'interno dell'abitazione riuscendo a calmare la donna che minacciava il suicidio.