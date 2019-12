Chiede indicazioni a una ragazzina e poi inizia a masturbarsi Era in auto, con scusa di chiedere informazioni l'ha fatta avvicinare per poi iniziare a toccarsi

Si è fermato davanti a una ragazzina appena uscita da scuola, abbassando il finestrino dell'auto come se fosse intenzionato a chiedere informazioni, ma quando lei si è avvicinata lui ha iniziato a masturbarsi. E' accaduto a Maddaloni, in via Starza: l'uomo era in auto, si è fermato e con modi gentili ha richiamato l'attenzione di una ragazzina appena uscita da scuola, le ha chiesto un'informazione, ma quando lei stava per rispondere ha iniziato ad accarezzarsi i genitali e a masturbarsi. La ragazzina a quel punto si è messa a urlare richiamando l'attenzione di studenti, insegnanti e genitori presenti in quel momento. E l'uomo è scappato a gran velocità a bordo dell'auto prima che qualcuno potesse fermarlo. A quanto pare non sarebbe il primo episodio del genere che capita in zona.