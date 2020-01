Occhio ai Pandora "pezzotti": ne hanno trovati altri 3mila Li vendevano con tanto di buste, scatole, sacchetti e certificati di autenticità

Pandora pezzottati: scoperto un magazzino a Marcianise, dove venivano stoccati gioielli falsi ma recanti il noto marchio e venduti, appunto, come Pandora. Sequestrati 2.860 monili riportanti i disegni industriali e/o il logo contraffatto, oltre a quasi 900 articoli utilizzati per il loro confezionamento. Il rivenditore opera all'interno del centro “Tarì”, Le fiamme gialle ha controllato non solo il punto vendita, ma anche ad un locale situato nelle immediate vicinanze del Centro Orafo, preso in locazione dalla stessa società, ma non dichiarato come unità locale dell’impresa. Qui hanno trovato i 2860 monili contraffatti. Nel locale commerciale, invece, è stato rinvenuto il materiale necessario al confezionamento. Circa 900 pezzi tra buste, scatole, sacchetti e certificati di autenticità, anch’essi riportanti il marchio contraffatto della nota griffe. Il responsabile, E.M., 50enne napoletano residente in Mugnano del Cardinale (AV), che non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza del materiale in suo possesso, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per le ipotesi di reato di ricettazione e contraffazione.