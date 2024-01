Pastorano, raid incendiario in un deposito di bus: distrutti otto mezzi I danni sono notevoli. Possibile matrice estorsiva a base del gesto ai danni della ditta Casella

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato qualche ore fa in un deposito di autobus. I vigili del fuoco di Caserta riferiscono di essere intervenuti in via Latina, nel comune di Pastorano, al confine con Vitulazio, dopo ripetuti allarmi ricevuti dai residenti per l'alta e densa colonna di fumo che si alzava da un’area parcheggio per autobus. L'intervento di spegnimento è durato diverse ore, con l'impiego di uomini e mezzi richiamati da vari distaccamenti.

L'inferno di fuoco è opera dell'uomo. Dalle prime indagini risulta chiara la matrice dolosa dell'incendio, che ha mandato in fumo otto mezzi della ditta Ambrogio Casella Noleggio Bus. Uno sconosciuto è stato visto nei pressi del capannone munito di una tanica di benzina.

Il suo raid ha avuto successo. L'impresa di trasporti è titolare del serivizio di scuolabus in diversi comuni. Non si esclude la matrice estorsiva del disastro.

Rabbia e frustrazione tra i titolari: "Questo è quello che rimane di 50 anni di sacrifici", riferendosi ai bus diventati ormai scheletri perché divorati dalle fiamme.