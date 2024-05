Ancora vittime sul lavoro in Campania: incastrato nella benna, muore operaio Aveva 62 anni ed era impegnato nel cantiere per la fibra ottica

Non si ferma la tragica conta dei morti sul lavoro: un altro operaio ha perso la vita in Campania. L'ultimo dramma a Castel Volturno, nel casertano.

Un operaio di 62 anni è rimasto incastrato nella benna impastatrice. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine ed i sanitari del 118.

Purtroppo per il malcapitato non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Avviate le verifiche nel cantiere, aperto per la posa in opera della fibra ottica.