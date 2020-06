Casertana, aggressione in sala stampa: la nota della Lega Pro L'episodio di violenza ai danni di alcuni giornalisti si è consumato lo scorso sabato

La Lega Pro condanna la violenza in ogni sua forma. Il calcio della Lega Pro si contraddistingue per un percorso di valori e per iniziative sociali che hanno visto l’impegno di club, dirigenti, giocatori e tifosi.

Pochi giorni fa, il cuore della C ha raggiunto l’iniziativa numero 1000, legata al sociale, ed in particolare, ne ha realizzate 500 nel periodo dell’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19.

La Lega Pro condanna la vile aggressione nella tribuna stampa dello stadio “Alberto Pinto” di Caserta e manifesta piena solidarietà ai giornalisti ed a tutti coloro che hanno subito questo attacco.