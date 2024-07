Casertana: ecco Zanellati, i dettagli dell'accordo "Sono pronto, carico e voglioso di giocarmi al massimo questa importante opportunità"

Alessandro Zanellati è un nuovo calciatore della Casertana. Il portiere di Moncalieri, classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Torino è reduce dall'avventura con il Padova.

"Affascinato da Caserta e dal girone C"

"È una sfida avvincente che mi stimola tantissimo. - ha spiegato Zanellati - Mi affascina il girone C, mi affascinano Caserta e la Casertana. La scorsa stagione ho visto il grande calore che questo tifo riesce a riservare alla squadra. E non vedo l’ora di scendere in campo e sentire il loro supporto. Sono un portiere di personalità, che fa del fisico una delle sue principali caratteristiche. Ciò non toglie che so bene l’importanza di partecipare al gioco anche con i piedi. Sono pronto, carico e voglioso di giocarmi al massimo questa importante opportunità".

La scheda

"La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Zanellati. Portiere, classe 1999, di 193 cm cresciuto nel settore giovanile del Torino. Esordisce tra i professionisti nella stagione 2019/20 con la maglia del Gubbio per poi passare alla Giana Erminio per due stagioni. Arriva in rossoblu dopo altrettanti campionati nelle fila del Padova.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.