Casertana: ecco Gatti, i dettagli dell'accordo "Non posso che essere contento di tornare a giocare nel girone C"

Riccardo Gatti è un nuovo calciatore della Casertana. Il difensore classe '97 è stato acquistato dall'Albinoleffe e ha firmato un contratto biennale con il club rossoblu. "Pronto e carico. Non posso che essere contento di tornare a giocare nel girone C che è quello più avvincente ed equilibrato. - ha spiegato Gatti ai canali ufficiali social della Casertana - Soddisfatto di unirmi a questa realtà di cui tutti parlano bene in giro. Sono stato colpito positivamente dalla grande voglia della società di puntare di me. Questa è stata un’ulteriore spinta. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

La scheda

Difensore classe 1997 cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, nel 2017 fa il suo esordio tra i professionisti in C con la Reggina per poi indossare le maglie di Monopoli e Fano prima del salto in serie B con la chiamata della Reggiana. A gennaio 2021 il passaggio al Catanzaro con la cui maglia vince il campionato di serie C e la Supercoppa di categoria. Lo scorso anno per Gatti 27 presenze in C con l’Albinoleffe.

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.