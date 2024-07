Casertana: ecco Vilardi, i dettagli dell'accordo Annunciato l'ingresso dell'estremo difensore da parte del club rossoblu

Alessandro Vilardi è un nuovo calciatore della Casertana. L'estremo difensore classe 2003 è stato annunciato dal club rossoblu nelle scorse ore ed è reduce dalle avventura con l'Aglianese e il Flaminia Civita Castellana in Serie D.

Il comunicato del club rossoblu

"La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Vilardi. Portiere classe 2003 di 195 centimetri cresciuto nel settore giovanile del Frosinone con la cui maglia ha militato nei campionati Under 16, Under 17 e Primavera. L’esordio in prima squadra arriva con la maglia della Cynthialbalonga in serie D nella stagione 2022/23 per poi maturare esperienze ancora in quarta serie con Aglianese e Flaminia Civita Castellana".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.