La Casertana punta su Jonas Heinz: i dettagli dell'accordo "Un nuovo capitolo della mia carriera in una piazza importante"

Ecco Jonas Heinz per la Casertana. La società rossoblu punta sul difensore classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Sudtirol e reduce dalle avventure in prestito alla Torres, al Taranto e alla Fermana. Acquisto a titolo definitivo da parte dei falchetti e contratto biennale per Heinz. "È un nuovo capitolo della mia carriera in una piazza importante e questo sicuramente per me rappresenta un’emozione particolare. - ha spiegato Heinz - Sono contento di essere arrivato a Caserta, piazza che ho avuto l’opportunità di conoscere da avversario. Il calore e la fame che ho toccato con mano sono per me uno stimolo importante".

Il comunicato del club

"La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Jonas Heinz. Difensore destro molto duttile, capace di ricoprire diversi ruoli dello schieramento difensivo, arriva dal Sudtirol a titolo definitivo con un accordo biennale. Classe 2003 cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad approdare in prima squadra. Nel 2022/23 il primo passaggio in prestito alla Torres, poi Taranto e Fermana".

Foto: pagina ufficiale Facebook Casertana F.C.