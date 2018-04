Weekend di sangue: tre giovanissimi muoiono sulle strade Incidenti mortali, il tragico destino di Raffaele, Thomas e Ginevra.

di AnFan

Un tragico destino unito da strade maledette: nelle ultime 48 ore hanno perso la vita tre giovanissimi campani, coinvolti in altrettanti incidenti mortali. Un'altra ragazza di 16 anni è ricoverata in condizioni gravi.

A Nocera Superiore, in via Nazionale, nella notte è stato registrato uno schianto frontale fra due vetture nella zona di Camerelle, nei pressi di una concessionaria. A perdere la vita il 17enne Raffaele Rossi di Sant’Egidio di Monte Albino e un'altra persona della quale non sono state ancora rese note le generalità. Sette i feriti, tre viaggiavano su una Opel Astra e gli altri su una Fiat Punto entrambe andate distrutte nel violento incidente.

Anche l’Irpinia piange un figlio giovanissimo. Questa notte stava tornando a casa, il 18enne di Sturno Thomas Famiglietti, quando la sua Citroen C3 è sbandata finendo fuori strada andandosi a schiantare contro una quercia. Un impatto terribile. L’auto si è trasformata in una prigione di lamiere. Quando i soccorsi sono riusciti a tirare fuori il ragazzo, non c’era più nulla da fare. Probabilmente è morto sul colpo. Domani alle 15.00, nella chiesa di San Domenico a Sturno, gli verrà rivolto l'ultimo saluto.

Intanto a San Diego, negli Stati Uniti, la vita della 18enne napoletana Ginevra Gallone Latte, è stata spezzata da un violento incidente stradale. La Bmw sulla quale viaggiava la ragazza, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Ginevra, che viveva a San Diego, è morta mentre un'altra cara amica, Manuela, è rimasta gravemente ferita nel tragico incidente stradale e ora combatte fra la vita e la morte. Le due giovanissime, in compagnia di un altro ragazzo, erano dirette a un festival musicale che avevano tanto atteso. Purtroppo un tragico destino ha scelto diversamente.