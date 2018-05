Bus in fiamme in centro a Roma: danni e paura | FOTO - VIDEO Via del Tritone. Momenti di concitazione per uno scoppio provocato dal rogo: danni ingenti

Prima l'incendio, poi uno scoppio e le fiamme altissime. Momenti di paura questa mattina in via Del Tritone, in pieno Centro a Roma per l'incendio di un autobus che ha provocato anche una deflagrazione che ha creato attimi di estrema concitazione tra quanti hanno assistito alla scena. Erano all'incirca le 10.30 quando un bus di linea, probabilmente a causa di un guasto, ha preso fuoco. Le fiamme, altissime, nel giro di pochi secondi hanno avvolto tutto il mezzo.

All'improvviso, a destare l'attenzione di centinaia di persone è stata l'esplosione del mezzo. Un boato che ha fatto temere il peggio e che ha creato danni ingenti all'altezza del civico 58. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate dal retro del mezzo. Una colonna di fumo si è alzata per oltre cento metri ed era visibile a chilometri di distanza. Danneggiata l'intera facciata di uno storico palazzo. Traffico chiuso dalle forze dell'ordine accorse per agevolare l'opera dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorse tre squadre di pompieri che hanno impiegato alcuni interminabili minuti prima di avere la meglio sull'incendio. Alla fine, dopo circa mezz'ora le fiamme sono state spente. Ora la conta dei danni e le indagini per cercare di capire cosa abbia provocato le fiamme.

Decine le persone fatte uscire dalle attività commerciali, uffici ed appartamenti. Ora i soccorritori dovranno accertare eventuali danni strutturali causati dall'incendio del mezzo Atac Spa. Nessuna grave conseguenza per l'autista e per i passeggeri che sono riusciti ad uscire non appena il conducente ha fatto scattare l'allarme dopo che si era accorto del fumo.

Nella zona sono intervenute numerose auto di polizia e carabinieri che hanno bloccato auto e passanti per scongiurare eventuali altri pericoli.

AL.Fa