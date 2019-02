"Ha abusato di mia figlia" e uccide l'ex suocero 63enne ucciso a colpi di pistola, i killer hanno confessato

Un 63enne napoletano è stato ucciso nella serata di ieri a Rozzano, in provincia di Milano. Due persone in sella a uno scooter gli si sono avvicinate mentre l'uomo era per strada e gli hanno sparato diversi colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla testa. L'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale, ma è deceduto poco dopo. Oggi i presunti killer si sono costituiti, accompagnati dall'avvocato, aggiungendo particolari inquietanti alla vicenda. Si tratta di due uomini, uno di 35 anni che avrebbe ucciso l'uomo a colpi di pistola e l'altro di 27 che guidava lo scooter con cui è stato compiuto l'agguato.

Durante la confessione i due uomini hanno sostenuto che la vittima avrebbe abusato di una bambina e per questo lo hanno ucciso. Dichiarazioni che in questo momento gli inquirenti stanno verificando.

La bambina vittima dei presunti abusi è la nipote del 63enne, il killer invece il padre della bambina ed ex genero della vittima.